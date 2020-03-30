陸工信部：外貿進出口可能進一步惡化 11:352020/03/30 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸工業和信息化部副部長辛國斌30日表示，由於國際間疫情蔓延的擴展，勢必對大陸的產業鏈、供應鏈以及外貿出口造成較大的經濟影響。實際上透過大陸海關統計，今年前2個月大陸貨物貿易進出口年減幅9.6％，其中出口下降15.9％。 據《新京報》引述辛國斌說，隨著國際疫情的進一步擴散，示警大陸外貿進出口形勢可能進一步惡化。對此，要密切跟蹤形勢的發展變化，並及早做好應對準備。 (旺報 ) #大陸 #進出口 #外貿 #形勢 #國際 也許您會感興趣 推薦閱讀 南京小學展開 疫情防控應急演練迎開學 12:112020/03/27 兩岸 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:322020/03/27 財經 中共政治局會議最新判斷：疫情形勢3大變化 23:332020/03/27 兩岸 外交部感謝美 將合作拓國際空間 04:092020/03/28 焦點新聞 全球Q2恐大衰退 陸U型反彈 04:092020/03/28 焦點新聞 大外宣真好用 04:092020/03/28 論壇廣場 中國新視野－大陸經濟Ｖ型反彈無望 復甦將是漫漫長路 04:102020/03/28 全球財經 中美關係走向→3個G2模式 04:102020/03/30 時論廣場 陸工信部：外貿形勢恐進一步惡化 11:012020/03/30 財經 習近平浙江考察復工 因形勢調整中小企業政策 11:092020/03/30 兩岸 兩岸熱門新聞 「吞退燒藥登機」被抓包！法籍華人夫婦 害200人被隔離 - 兩岸 美專家：新冠病毒非人造 源頭也不是武漢 - 兩岸 世界工廠發威 物資疫助全球 - 焦點新聞 - 旺報 持健康碼「綠碼」自湖北返甘肅 竟仍確診患新冠 - 兩岸 陸新增確診31例 其中30例境外輸入 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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