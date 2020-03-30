大陸工業和信息化部副部長辛國斌30日表示，由於國際間疫情蔓延的擴展，勢必對大陸的產業鏈、供應鏈以及外貿出口造成較大的經濟影響。實際上透過大陸海關統計，今年前2個月大陸貨物貿易進出口年減幅9.6％，其中出口下降15.9％。

據《新京報》引述辛國斌說，隨著國際疫情的進一步擴散，示警大陸外貿進出口形勢可能進一步惡化。對此，要密切跟蹤形勢的發展變化，並及早做好應對準備。

(旺報 )