1名北部某私立大學2年級女生，昨天下午從台中市精武車站意外落軌，撞上自強號列車送醫宣告不治，警方調閱監視器後發現無外力介入，女大生一路講電話，在自強號疾駛而來當下身軀往前傾倒落入軌道，發生憾事，警方已找到與女生通話的男友製作筆錄，疑似因感情問題而吵架，但死因必須進一步了解中。

男友的父親說，女學生跟兒子是同學，去年開始交往，後來兒子認為不合適，昨天女學生搭火車到台中找男友，昨午離開後，傳了「我走了，你以後要快樂」等字句給兒子，兒子有點傻眼，卻沒想到發生憾事。

鐵路警察局台中分駐所調查，這名女生昨午3時許搭乘區間車從台中車站到精武車站，於精武站第2月台停留半個多小時，等到另外一班自強號通過精武站時，接著女學生落軌，隨即被自強號撞飛並且卡死在列車下方，送醫後宣告死亡，但現場沒有遺書或書信。

警方調閱監視器，發現「並無外力介入」，月台沒有推擠，沒有人把女學生推下鐵軌，但警方發現，女學生從進入台中車站售票區、月台，始終都在講電話，講完電話不久就發生意外，警方傍晚找來女大生男友前往做筆錄，今天將報請檢方相驗。

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