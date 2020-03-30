模仿天王郭子乾，不管做什麼總是敬業稱職，在肺炎疫情肆虐前，他曾任按摩椅一日店長，還親自下海拉客，短短3個月就為品牌衝出千萬元業績。秉持「凡事要用心」原則的他，也是如此教育19歲的兒子郭德君，先前父子倆一起探望因823砲戰而斷指的94歲楊爺爺，郭子乾說：「帶兒子一起去，就是想讓楊爺爺知道，大家都是他在台灣的親人。」

敬業的郭子乾擔任按摩椅一日店長時，親自下海介紹商品，創出驚人業績。（圖／翻攝自郭子乾臉書）

郭子乾受「台灣優質生命協會」祕書長紀寶如邀約，帶著兒子郭德君去探望高齡九十四歲的楊爺爺。和楊爺爺聊天時，郭子乾坦言會想起三年多前逝世、享壽九十二歲的郭爸爸，「如果爸爸還在，年紀（跟楊爺爺）也差不多。」

坦然 面對生死

郭子乾父子倆除了與楊爺爺聊天，三人還一起錄製影片開心唱歌。樂觀可愛的楊爺爺，說起當年戰爭撤退來台的往事，無親無故的他，和郭子乾的爸爸一樣，都是來台後才建立了自己的家庭。

和因戰爭失去手指的楊爺爺聊天時，郭子乾坦言會想起已逝的父親。（圖／台灣優質協會提供）

日前年邁的楊爺爺想念郭子乾，眾人相約到餐廳吃飯，席間楊爺爺一直說「吃飽了」，其實是想多和郭子乾聊天。楊爺爺獨特的四川口音沒人聽得懂，但郭子乾一聽就明白，展現他細心溫暖的一面。

被楊爺爺點名的郭子乾，趕緊和紀寶如一起找楊爺爺吃飯聊天。（圖／台灣優質生命協會提供）

此外，楊爺爺打算將畢生積蓄捐給公益團體，這個決定讓人既感動又心疼。郭子乾表示：「去年楊爺爺就說，一個人住在台灣沒什麼好留戀的，人要開心，他很豁達。」面對死亡，郭子乾同樣坦然，「這都是生命的歷程，楊爺爺也讓我成長許多。」

樂觀 搶救病母

原來，郭子乾的八十二歲母親長期與糖尿病抗戰，先前更因為體內鉀離子太高而昏倒。當醫生告知郭子乾，媽媽需要洗腎治療，他仍抱持樂觀的態度，「還好可以洗腎解決，不要影響媽媽的行為能力、讓媽媽太難過就好。」

由於媽媽長期與糖尿病抗戰，讓郭子乾從小就懂得樂觀並堅強地陪伴媽媽度過考驗。（圖／報系資料照）

三十年前，郭子乾還是五專生時，就曾陪媽媽到醫院切除子宮肌瘤。後來郭媽媽還因急性腹膜炎，緊急送醫開刀，郭子乾與爸爸趕到醫院後，被醫生要求簽署切結書，「當時媽媽心跳每分鐘二百五十下，所以全身麻醉會有死亡風險。」有別於爸爸緊張地說：「不要簽，不要讓你媽媽死兩次！」郭子乾冷靜地詢問醫生後，認為「有開有機會活」，決定相信醫生的專業。

19歲的郭德君對表演有興趣，郭子乾除了全力支持，也為兒子做好心理建設。（圖／台灣優質生命協會提供）

歷經三個小時的煎熬，郭媽媽的手術順利完成。憶起當年，郭子乾有感而發：「家屬的心理層面要很正確，樂觀很重要，不然病人只會更難受。」

為兒 尋找機會

走過這些關頭，讓郭子乾對疾病和死亡，多了些冷靜及客觀。兒子讀小學時，也曾兩度在學校被測出心臟有雜音，還好到大醫院檢查後，確認血液沒有逆流，如今兒子已十九歲，未有任何心臟不適的問題，讓做爸爸的郭子乾安心不少。

19歲的郭德君對表演有興趣，郭子乾除了全力支持，也為兒子做好心理建設。（圖／張祐銘攝）

談到兒子，郭子乾笑得開心，他說兒子能歌善舞，還會後空翻，現在邊上課邊演戲，「有機會就要盡量參與，過去的經驗告訴我，即時身懷絕技，若沒有機會一切都沒用，這個圈子需要太多運氣了。」

一路苦過來的郭子乾，明白演藝圈瞬息萬變，也幫兒子做好心理建設。全力支持孩子的他認為，不管以後如何，喜歡就去嘗試，最重要的是「珍惜每一天」。

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(中時電子報)