大直北安路板信銀行持槍搶劫 1保全中槍 11:162020/03/30 中時電子報 大直北安路板信銀行持槍搶劫、1保全中槍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大直板信銀行遭持槍歹徒侵入搶80萬，1保全大腿中彈送醫。(胡欣男番攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午10時42分，台北市消防局獲報，大直北安路板信銀行有保全大腿遭槍傷，警消趕緊將他送馬偕醫院急救，所幸並無生命危險。警方表示，這是銀行遭開槍行搶案，已組成專案小組調查。 警方同時封鎖現場，發現銀行遭不明男子持槍行搶，約5分鐘內劫走逾80萬現金逃跑。轄區中山警分局正調閱監視器追捕搶匪中。 (中時電子報) #大直 #北安路 #板信銀行 #持槍搶劫 #中槍 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡正元、卓榮泰開戰「新海角7億」 李登輝中槍 09:352020/03/26 政治 川普下狠招 逼死華為！台積電又中槍 12:442020/03/27 財經 影》蔡英文總統 出席109年忠烈祠殉職致祭 08:462020/03/29 政治 社會熱門新聞 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 豪放女想念人夫的愛撫 天天要UPUP - 社會 漁光鳥「帳逢做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 抱怨排隊買口罩苦日子 新店人慘遭圍剿砲轟 - 社會 大直北安路板信銀行持槍搶劫 1保全中槍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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