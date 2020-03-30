今天上午10時42分，台北市消防局獲報，大直北安路板信銀行有保全大腿遭槍傷，警消趕緊將他送馬偕醫院急救，所幸並無生命危險。警方表示，這是銀行遭開槍行搶案，已組成專案小組調查。

警方同時封鎖現場，發現銀行遭不明男子持槍行搶，約5分鐘內劫走逾80萬現金逃跑。轄區中山警分局正調閱監視器追捕搶匪中。

(中時電子報)