美股道瓊指數上周暴跌逾900點，疫情攪局、影響信心，台股早盤大跌逾280點，摜破9500點大關，外界關心來無影、去無蹤的國安基金是否進場？財政部長蘇建榮今於立法院受訪時表示，國安基金隨時「stand by」，目前已經取得授權，符合國安基金管理條例第8條，隨時可以進場護盤。

不過，立委蔡壁如質詢時認為，國安基金進場若虧損，由廣大納稅人買單，對於財長以含糊方式回答進場時機，令人相當質疑，「國安基金是政治安定劑，還是政治安慰劑」？以護盤知名，替高資產出脫股票之嫌。

蘇建榮表示，國安基金有6次操作，僅89年至90年進場操作時有虧損，其他5次都有盈餘； 蘇建榮解釋，國安基金進場時採保密，主要是操作時顧慮到金融穩定的效果，國安基金執行完3個月內，會以報告方式公布在財政部網站上。

對於替高資產大戶出脫股票，蘇建榮認為，散戶比例高達5成，且這波多買在高點，強調台股大跌對散戶衝擊不容忽視。

由於新冠肺炎蔓延歐美，美國確診人數快速飆升至14萬，金管會主委顧立雄表示，目前疫情仍不受控制，台股下樓梯的狀況仍比上樓梯多，但還不致於呈現美股高度震盪的情況。

(中時 )