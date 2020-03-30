新冠肺炎疫情在全球開始爆發，使醫療物資出現缺口，兩岸近期也因為「撤僑」問題產生摩擦，出現互相叫罵的情況，有美國智庫學者就建議，若疫情結束，升溫的兩岸局勢回不去，「美國可考慮在台灣重新駐軍」。但此建議，看在前國防部長楊念祖眼裡，卻直呼「不可能」。

美國智庫「2049計畫研究所」研究員易思安3月初在多個媒體發表題為「美國應該在臺灣派駐軍隊」中英文版一文。文章認為，中國大陸武統已是「在所難免」，扣下扳機的風險「與日俱增」，故而主張「美國應該在台灣派駐軍隊」，「同時應全面提升對台外交待遇，加強台灣周邊前沿防禦部署，幫助台灣發展大規模常備軍，強化臺灣軍力」。

易思安在專欄文章中還指出，為確保台灣有足夠防禦能量，美軍可在幾年內分批進駐，作為美軍盟邦的戰略前哨。並強調，「一支規模約一千人的陸海空三軍和陸戰隊混編部隊以輪調即非常駐方式進駐，應該就已經足夠」。

港媒《中評社》近日就此事專訪楊念祖，楊念祖先是解釋他認為「不太可能」的原因，其一，「美國有駐軍的國家，必須有正式外交關係、簽訂軍事同盟關係，要有人民支持才讓外國軍隊進駐」。

其二，駐軍也不是來幾天的短期問題，政府要專給駐軍提供土地、基礎建設，也要分擔經費等(日、韓、菲都有分攤費用)，「這不是一件容易的事情」。他認為，這「些條件我們都不存在，要美國自己出錢到這邊來，修建基地、付人員費用，任何人都能了解，美國政府在沒有利益下，不可能做這件事情」。

記者也問及，對於「大陸武統台灣」這類國防陳年議題，有何看法？楊祖安認為，這前提不存在。原因是因為，現在中國大陸還在處理疫情，對付經濟的正常發展，任何領導人都是關注自己內部以及維持經濟發展為當即要務，如果隨便用軍事行動轉移內部壓力，可能性真的不高。

(中時電子報)