中國人民銀行30日重啟逆回購操作，規模人民幣（下同）500億元，並且將中標利率下調20個基點，是春節開市後兩個月內的第二次下調，幅度大過上次。

人行30日進行500億元7天期逆回購操作，中標利率2.2％，上次為2.4％。人行最近一次調整公開市場逆回購利率是在2月3日，當日進行的7天逆回購中標利率由2.5％降至2.4％，14天期利率由2.65％降至2.55％，幅度均為10個基點。

新浪財經引述人行貨幣政策委員會委員、清華大學國家金融研究院研究員馬駿說法，這次公開市場操作中標利率下降20個基點標誌著貨幣政策進入了加大逆週期調節力度的階段，選擇在這個時點降息應該是綜合考慮了國內復工復產需求以及國際疫情和外部經濟環境惡化等多方面因素後做出的決策。

馬駿強調，大陸還有充足的貨幣政策空間和貨幣政策工具。考慮到國內經濟金融情況與國際的差異，人行在使用貨幣政策工具時保持了定力和彈性，並沒有一次用完所有的子彈。人行這次降息之後，大陸仍然是主要經濟體中唯一採用常態貨幣政策的國家，仍然可以通過正常的貨幣政策操作強化逆週期調節。大陸貨幣政策的工具箱里既有價格工具，也有數量工具，還有結構性工具，都可以在需要的時候加以運用。

(工商 )