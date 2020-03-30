蘋果(Apple Inc.)今年的重頭戲之一「5G iPhone」，會否受到年初這波新冠肺炎(COVID-19)疫情影響延後發表以及推出，是近期熱議話題。稍早之前外媒引述來自蘋果供應鏈的說法，爆出 iPhone 12 量產時間已遭到延後的壞消息。不過，依循往例在秋季發表仍舊是可能選項，可說能讓不少果粉的心放不少的心。

先前《日經亞洲評論》報導，由於新冠肺炎疫情影響到供應鏈以及市場需求等層面，蘋果確實正在考慮延後發表今年新 iPhone(預定秋季發表)的可能性，不過還沒作出最終決策，最晚會在 5 月左右決定。對此，《路透社》(Reuters)也跟進報導，引述蘋果組裝廠一位資深主管的說法指出，蘋果今年財年 Q2 的訂單比去年同期下滑了 18%，並且他指出 iPhone 12 的量產目前已延後，但是秋季發表的選項還沒有完全被排除。

而至於為什麼會考慮延後發表 5G iPhone 的可能性，蘋果供應鏈之一的主管指出，現在已經沒有人在討論中國大陸供應鏈人力短缺或是缺貨的議題。反倒在美國、歐洲市場的需求，才是現在市場正在觀察的重點。

蘋果預計在四月份公布今年財年 Q2 的財報。由於新冠肺炎疫情，蘋果先前已經預警 Q2 將不會達到先前的營收預期。

(中時電子報)