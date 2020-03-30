日本喜劇之王志村健感染新冠肺炎，昨（29日）晚病誓醫院，享壽70歲。志村健驟世不但日本人唏噓，台灣觀眾同感傷心，八○、九○年代年代，志村健獨樹一格的搞笑魅力透過錄影帶席捲台灣觀眾，也引響了台灣演藝圈，主持大哥胡瓜曾在擔任志村健來台節目的主持人時，表態很崇拜志村健，坦言有許多搞笑風格承自志村健，而陽帆巧扮的「楊婆婆」靈感也來自志村健的「瞳婆婆」。

志村健在1973年以實習身分加入著名現場節目《八點！全員集合》，頂替離隊的荒井注，成為組員之一，隔年4月正式加入表演行列，極富自我風格的表演模式令他成為節目中最受歡迎的演員。《八點！全員集合》於1985年停播，1987年富士電視臺找他主持《志村大爆笑》，獲得超高收視率，該節目在臺灣也很受歡迎，當年透過錄影帶市場，帶給許多觀眾歡笑，「怪叔叔」一角至今仍是經典，招牌的「砍脖子」動作更是引起後輩爭相模仿。

志村健曾表示，好色的「怪叔叔」是男人「不可告人心態」的反射，總是想要一窺美女裙底、想品嚐美女吃過的東西、想找機會吃美女豆腐，各類妄想加起來就成就了知名的喜劇人物「怪叔叔」。

志村健晚年的動物綜藝節目《志村動物園》也很受觀眾喜愛，其中單元「狗狗猩猩大冒險」還曾來台出外景，在節目中，志村健與動物的互動溫馨可愛，展現有別以往的另一面。

志村健的搞笑魅力透過錄影帶席捲台灣觀眾。（圖／翻攝kenshimura.global臉書）

陽帆巧扮的「楊婆婆」靈感來自志村健的「瞳婆婆」。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)