婦幼展將在5、6月於台北、台中、高雄舉辦7個場次，往年單日參加人數皆達上萬人，北市議員林穎孟（中）、黃郁芬（左）30日開記者會要求北市府立刻勒令停辦。（張穎齊攝）

婦幼展將在5、6月於台北、台中、高雄舉辦7個場次，往年單日參加人數皆達上萬人，但今年受新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心25日宣布室內超過100人、室外超過500人都建議停辦，但策展單位卻仍未停辦，恐成防疫破口。北市議員林穎孟、黃郁芬30日開記者會，要求北市府立刻勒令停辦。

林穎孟指出，上半年婦幼展，將在台北世貿辦2場、南港展覽館1場、台中烏日3場、高雄展覽館1場，下半年也還會有，參加的人很多是爸媽帶著小孩，過往紀錄都達上萬人，且光在室內的工作人員就有1000人，很多業者都向策展單位反映要停辦，但策展單位卻非常強硬，不願停辦，罔顧大眾健康。

林穎孟說，依《傳染病防治法》第37條規定，地方政府有權停辦民間高風險活動，像南投縣政府光是室外300人的音樂節就下令停辦，但北市府卻沒有強制停辦民間活動，僅限停辦公家單位的活動，眼看到展覽日期僅剩1個月，要求北市府硬起來，勒令停辦。

「台北市長柯文哲不是自詡不比衛福部長陳時中差嗎？」黃郁芬說，非常多專家預測5月還是疫情高峰期，6月才趨緩，那柯文哲應拿出魄力，直接勒令民間的大型群聚活動停止，減少醫療人員負擔。

衛生局疾管科長余燦華回應，依《傳染病防治法》，策展單位當初是向中央申請場地，且在成立中央流行疫情指揮中心期間，需照指揮官指示是否停辦或緩辦，但北市府並不會推諉，會反映給中央。

(中時 )