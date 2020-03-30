美國疫情嚴峻，空軍參謀長鄭榮豐上午在立法院表示，空軍在美路克基地的受訓飛行員與眷屬，健康良好，空軍每天都會和他們聯絡，美軍確診官兵所在營區，與我受訓營區還隔很遠。民進黨立委王定宇質詢，美軍路克基地已有4名官兵確診。

立委關心美軍航母有官兵確診新冠肺炎，海軍敦睦艦隊的官兵健康情形，國防部副部長張冠群表示，敦睦艦隊已出發，航行與訪問的國家，目前0確診。據了解，今年敦睦艦隊到訪國家多在南太平洋友邦。

(中時 )