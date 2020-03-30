我國空軍在美受訓飛行員 健康良好 11:242020/03/30 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部副部長張冠群今在立院備詢。呂昭隆攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國疫情嚴峻，空軍參謀長鄭榮豐上午在立法院表示，空軍在美路克基地的受訓飛行員與眷屬，健康良好，空軍每天都會和他們聯絡，美軍確診官兵所在營區，與我受訓營區還隔很遠。民進黨立委王定宇質詢，美軍路克基地已有4名官兵確診。 立委關心美軍航母有官兵確診新冠肺炎，海軍敦睦艦隊的官兵健康情形，國防部副部長張冠群表示，敦睦艦隊已出發，航行與訪問的國家，目前0確診。據了解，今年敦睦艦隊到訪國家多在南太平洋友邦。 美智庫學者提「美軍駐台」？前國防部長驚吐3字實情！ (中時 ) #官兵 #空軍 #艦隊 #美軍 #敦睦 也許您會感興趣 推薦閱讀 美海軍勃克級神盾艦 昨行經台灣海峽進行訓練 08:552020/03/26 政治 美路克基地3人確診 我方受訓F-16飛行員緊繃 10:062020/03/26 政治 《國際社會》美軍總部淪陷，五角大廈證實新冠首例確診 11:252020/03/26 財經 美海軍第七艦隊臉書貼出神盾級驅逐艦進台海照片 17:482020/03/26 軍事 美「路克基地」3確診 我受訓人員均安好 19:342020/03/26 軍事 美軍將隱藏部分內部疫情資料 防敵方利用 23:042020/03/26 國際 美中台海較勁 衝突風險大增 04:092020/03/27 焦點新聞 飛了戰機來了軍艦 台海如美灶咖 04:092020/03/27 焦點新聞 川普簽《台北法案》之際 美4軍機飛近台灣巡航 15:032020/03/27 政治 川普邊簽台北法案 邊派4軍機巡台 04:092020/03/28 焦點新聞 軍事熱門新聞 日本拒絕洛馬與BAE 下世代戰機採純本土設計 - 軍事 陸採關鍵技術 巨浪3飛彈射程飆升 - 軍事 我國空軍在美受訓飛行員 健康良好 - 軍事 王文燮深受前國防部長蔣仲苓倚重 - 軍事 德國正尋找新的核子打擊戰機 取代老邁的龍捲風戰機 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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