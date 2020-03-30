新冠肺炎疫情嚴峻，國民黨立委林奕華今天表示，學校可能隨時停課，但教育部對於遠距教學「根本未準備好」。教育部國教署長彭富源回應，目前可同時讓12萬學生上線進行遠距教學，近日也會對3年級到12年級的學生進行遠距教學演練。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部報告「校園防災教育之推動」，國民黨立委林奕華指出，北市一所高中因為疫情全校停課，老師改用線上教學，但據她瞭解，許多老師被上線、斷線搞得頭昏腦脹。她認為，教育部對於學校因為疫情而必須進行的遠距教學，「根本未準備好」。

林奕華舉學習資源較為豐沛的六都為例，台北市國中小學生無載具比例是6％、無網路比例是6％，高雄市無載具比例及無網路比例都是18％，顯示一旦因為疫情而大規模停課，即使是六都，也有不少學生無法接受遠距教學。

林奕華進一步指出，國中小學生無載具比例，台東縣高達41％、花蓮縣30％及嘉義縣28％，偏鄉縣市在遠距教學的準備更不足，教育部應該提供更多協助。

民進黨立委張廖萬堅則說，北部某高中因為疫情停課，其中97％採線上教學（一半是同步教學、一半非同步教學），另外3％老師因為不熟直播，採實體補課。他質疑，這所高中有一半課程採非同步教學，就是放教學影片，但學生在家真的能靜心坐下來上課嗎？還是最後是「放牛吃草」？

彭富源回應，經過彙整，目前各縣市及學校共有7.6萬個平板或筆電可給家裡沒有載具的學生使用，而五大電信業者也提供3.2萬個15天付費的上網帳號，這都是為遠距教學所做的準備。

彭富源表示，新冠肺炎疫情可能造成學校停課，教育部已請各縣市在明天以前將補課計畫送過來，之後也會進行全國性的遠距教學演練，會讓3至12年級的學生來參與，以超前部署。

教育部資科司副司長劉文惠說，目前教育部、各縣市政府及學校準備的行動載具，可同時讓50位學生使用；至於遠距教學，以現在的頻寬及「教育雲」容量，可同時讓12萬學生在網上學習。

(中時 )