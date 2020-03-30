因國內確診病例已經達到近200例，越南總理周一指示大城市做好準備，可能封鎖城市以減緩新冠肺炎疫情擴散。

越南總理阮春福在聲明中表示，越南首都河內，以及最大城市胡志明必須檢討與更新抗疫計畫，同時必須為封城的可能性做好準備。他表示越南已經進入大流行的高峰期，大城市必須加快速度，並善用每分每秒執行明確措施。

越南政府已經下令停止入境航班、減少國內航班、禁止公共聚會，以及暫時關閉非必要服務，最快執行至4月15日，同時政府亦實施積極的隔離措施與接觸追蹤計畫，以遏止新冠狀病毒疫情擴大。

目前越南新冠肺炎感染病例為194人，無人因此病死亡，超過7.5萬人隔離中，該國希望感染人數可以控制在1000人以下。

越南政府之前證實河內白梅醫院（Bach Mai）爆發院內感染，將對數千人進行病毒檢測，而截至周日（29日）上午，該院已有16人確診，包括患者、醫護與工作人員。白梅醫院是越南收治新冠肺炎患者的主要醫院之一，現在已經封院。

(時報資訊)