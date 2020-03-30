台南市警方在重點路段執行交通大執法，取締違規案件，也讓每日事故傷亡數字明顯下降。（台南市警察局提供／莊曜聰台南傳真）

為改善交通亂象，改善易肇事路段、降低事故嚴重度等，台南市從去年下旬開始先後啟動多次專案性大執法，今年2月起也實施「重點道路」加強執法，以守護市民用路安全，截至上周為止，南市每日交通事故傷亡平均件數，與去年同期相比，減少約18件，降幅17.2％，尤其在人口較多的永康區、東區、新營區等地降幅更明顯，讓南市民眾覺得「很有感！」

台南市警察局統計，截至3月24日，南市交通事故每日傷亡平均件數為87.92件，去年同期則是106.22件，明顯降低，推估與近期推動的交通大執法有直接關係。

市警局表示，以東區中華東路銜接永康區中華路為例，員警巡邏次數增加，取締併排停車、占據機車道、闖紅燈、未依規定轉彎等，其他轄區也因地制宜，郊區則以闖紅燈、超速行駛及未戴安全帽為主，一開始民眾雖質疑取締執行力，但逐漸感受到交通問題改善，反應正面。

在台南臉書社群經常可看到網友PO文提醒警方在重點路口執行勤務，也有因違規遭取締而上網討拍的網友，大部分留言都支持警方執法行動，呼籲民眾遵守交通規則；市警局指出，未來會持續推行「重點違規」取締，以建立行車秩序、減少車禍發生為最主要的目標。

台南市長黃偉哲強調，交通是城市治理非常重要的指標，執法也有很多面向，不是光靠著開罰才能達到目的，而是要以交安「成效」來取代罰單「績效」，避免讓市民產生選擇性執法或特定交通陷阱區的誤解。

(中時 )