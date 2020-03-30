防疫期間，國內口罩產能成為眾所矚目的重點，總統蔡英文30日上午視察口罩國家隊敏成公司，於致詞時表示，這次防疫過程中，我們口罩國家隊表現「可圈可點」，並指出國家隊從生產每日700萬逐步挑戰1000萬，甚至1500萬已是國內現況，未來更打算挑戰每日2000萬，展現出國內高品質效能。

蔡英文於聽取完敏成公司的簡報後表示，政府與民間是緊密的夥伴，且我們不斷超前部署，從過去口罩產能每日700萬，提升至今每日1500萬，未來更決定挑戰每日2000萬，強調，這對國家很有用，並大力肯定口罩國家隊的表現是「可圈可點」

蔡英文表示，整個防疫過程中體驗到一件事，就是國家對各種緊急突發狀況是否做好「整備」與「準備」，並指出，口罩國家隊在防疫期間結束後仍會維持供應鏈的運作，更強調，國內的口罩已在國際上是「經典的工程」

除口罩生產外，總統更讚許國內疫情期間口罩分配的政策，蔡英文說，除前階段以各大藥局配送口罩的政策外，近期更推出線上訂購並由四大超商取貨的分配政策，經過唐鳳實際測試，領口罩已不需要花到1分鐘，蔡表示，這代表我們持續在精進防疫工作，也讓人民感到安心。

(中時 )