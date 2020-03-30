拿不到證件的幕僚們只能擠在走廊上待命。（黃世麒攝）

拿不到證件的媒體只能擠在走廊上，透過門窗採訪拍攝。（黃世麒攝）

拿不到證件的媒體只能擠在走廊上等待。（黃世麒攝）

群賢樓9樓大禮堂一早就有記者排隊等候領取號碼牌。（黃世麒攝）

交通委員會今天邀請交通部政次王國材備詢，因王國材上周曾與兒子確診的觀光局主管共同開會，為求慎重，交通委員召委李昆澤要求出席人員須配戴口罩。（林縉明攝）

因應新冠肺炎疫情升溫，立法院為避免群聚感染風險，今天起限制各委員會議室人數，除立委及部會首長外，幕僚、工作人員、媒體都必須領號碼牌才能入場，除群賢樓大禮堂發放16張媒體證外，其餘會議室各10張，今天因內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通要到內政委員會備詢，一早就有媒體在該委員會排隊，號碼牌發放不到5分鐘就秒殺，引發部分媒體抱怨「妨礙採訪自由」。

立法院上周發出公告，今天起各委員會會議室將實施人數管制，並已發放號碼牌方式進入，號碼牌發放方式，群賢樓9樓大禮堂80人，其餘各會議室50人（不含委員及部會首長；其助理或幕僚以1人隨行為限），媒體部分大禮堂號碼牌16張，其餘各會議室10張。

媒體號碼牌發放從上午8時20分至8時50分，由於今天上午徐國勇及陳明通出席內政委員會，一早媒體就在外面走廊排隊，10張號碼牌不到5分鐘就發完。交通委員會邀請交通部政務次長王國材備詢，因觀光局主管接回國兒子被質疑特權、翹班等爭議，交通委員會媒體號碼牌也不到5分鐘就發完，引發不少拿不到號碼牌進入會議室媒體抱怨。

據了解，各委員會議室實施發放號碼牌管制人數首日，除內政委員會、交通委員會瞬間秒殺，其餘委員會基本上還會有剩餘號碼牌。

此外，因觀光局主管的兒子確診新冠肺炎，因該主管上周曾與部裡官員開會，交通部政次王國材也有參與會議，召委李昆澤為求慎重，開會前請示中央疫情指揮中心，建議交通委員會與會人員須戴口罩，因此包含立委及出席官員都戴上口罩，出現罕見委員會全員都戴口罩的情況。

(中時 )