上週末，北京市出現今年清明祭掃首個高峰週末。據市清明節群眾祭掃服務工作臨時指揮部統計，3月21日至29日9天時間，全市各殯葬服務機構已累計接待31.1萬祭掃群眾。週六周日兩天，全市223處祭掃點共接待群眾11.3萬餘人，疏導機動車4.2萬餘輛。現場祭掃人數週六同比去年下降90％，周日同比下降92％，機動車流量也同比下降近九成。

預約代祭掃、網上祭掃、家庭追思等方式，成為不少市民今年清明祭掃的新選擇。截至29日，選擇在「2020年清明節網上祭掃服務平臺」祭掃人數超過4700人。全市各掃墓點平穩有序，秩序良好。

資料顯示，週六當天截至17時，全市223處祭掃點共接待群眾5.9萬餘人，疏導機動車2.1萬餘輛，同比去年分別下降90％、83％，其中八寶山地區接待祭掃群眾3336人，機動車832輛，人數同比去年減少92％，車輛同比減少84％。

網同紀念網是大陸最早做互聯網紀念的網站之一，其實際負責人王曉彥表示，網路祭掃的功能早已不是簡單的「花歌燭酒香」等網上點擊方式，家屬可以在網上為逝者建立紀念館，以視頻、音訊、圖片、文字等多種方式祭奠留念。網上紀念館已經成為一種數位情感遺產。

(旺報 )