當防疫成為新聞頭條，「宅在家」新經濟當道，生活回歸最單純的本質，近年來科技及航空業菁英集體移居到林口，愛上國際城市最美的風景「森達美術館」公園精品3米6空間美學，成為這一群新世代品味新貴的最愛。他們喜歡漫步在這裡，有點東京頂級住宅區「青山（Aoyama）」優雅身影，林蔭大道中集結生活商業文創特色店，寧靜帶著人文氣息的高質感氛圍，找到屬於自己的美好生活。

「森達美術館」公園精品3米6空間美學。/圖業者提供

林口中心商業區集中在此，文化三路一段，北側仁愛二路周邊為純住宅區，擁立德公園，近昕境廣場、扶輪公園，散步到三井OUTLET，機場捷運、環球購物中心、多所美國雙語學校，文化三路上多線高速公車完善，往返北市上班高速抵達，回家迎公園綠地，出門交通便捷，悠享完善生活機能，實為林口最佳生活品質所在。

森達建築團隊導入Design Hotel設計理念。/圖業者提供

在地深耕多年，森達建築團隊導入Design Hotel設計理念，讓住戶回家體驗空間巧心佈局，室內光影靈動，庭園步步風景。走進當代藝術館級門廳，燈光倒影猶如一場光之藝展演，還有忍不住讓人享摩娑的精工圓石藝術，靈感取自大河歲月淬鍊的溫潤原石，閱讀區貼心設計誠品風格書牆，書香人文風采綻放。現場精裝實品屋真的值得一看，欣賞挑高3米6空間奇想創意無限，特別推薦二房總價938萬起（含平面大車位）最後機會，還有一樓挑高達6米50-60坪複合店招商計畫，享有國賓商圈千戶住宅聚客實力，歡迎創業創富族立馬開店或收租，最終回強力放映中「森達美術館」新北市林口區仁愛二路75號02-26068068

(中時電子報)