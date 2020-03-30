經過疫情衝擊大陸產業持續重上軌道，復工指標行業之一的汽車業達產率已經恢復至2019年同期，工信部30日表示，汽車行業企業整體開工率已升至97％，員工復崗率升至82％，總體達產率已經與去年同期水平相當。

新浪財經報導，工信部副部長辛國斌30日指出，自2月19日到現在，大陸汽車行業企業整體開工率已由60％左右提升到97％，員工復崗率由50％左右提高到82％，總體達產率已經追上2019年同期水平。

同時，工信部也表態會進一步支持擴大汽車消費。辛國斌表示，為解決汽車有效需求不足的問題，工信部將積極配合相關部委，研究穩定和擴大汽車消費的政策建議，督促各地區加快出台促進汽車消費的政策措施。目前已有廣東、山東、吉林、海南和深圳、寧波、杭州、南昌等省地市出台了一些具體的政策，相信後續會有更多刺激消費的政策出台。

此外，對於新能源車領域，工信部也稱，近期會協調相關部門對新能源汽車以及相關政策做出調整，進一步推動汽車產業協調健康發展。

(工商 )