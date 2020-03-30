搶攻連假餐旅與春遊住宿商機，台北美福大飯店將於4/1日愚人節起再祭出一波優惠活動：1.4月1日至4月6日限時加碼，凡購買兩張下殺72折的彩匯「自助餐平日雙人晚餐券」，即贈送GMT義大利餐廳「週末早午餐買一送一」優惠券乙張。2.4月1日至5月10日期間，於全館餐飲單筆消費滿4,020元，消費當日即可以2,020元+10%的破盤價，入住客房。3.4月1日至4月30日止，於館內點用「兒童套餐」即可獲得美福與日本百年玩具品牌Toyroyal合作推出的新版沛醬兔乙隻。

台北美福為回饋消費者，於線上旅展推出限時加碼活動，凡於4月1日至4月6日至購買「彩匯自助餐平日雙人晚餐券」兩張（每張3,200元），即可獲得「GMT義大利餐廳週末早午餐買一送一優惠券」乙張。匯自助晚餐每位原價2,200元，旅展價72折只要1,600元，GMT週末早午餐每位原價1,780元+10%，現在購買「彩匯自助餐平日雙人晚餐券」兩張，即贈買一送一券，品嘗義式自助餐的精緻優雅。

台北美福於2020年4月1日起至5月10日止，凡於全館單筆餐飲消費滿4,020元，即可憑當日發票以2,020元＋10%雙人入住15坪寬敞空間的「行政客房」（原價16,170元）。台北美福飯店表示，為加強防疫，除了日常的消毒清潔之外，另外也啟動了嚴謹的防疫措施，以更為頻繁的定點定時清潔確保賓客的安全，而全館的客房及餐廳也使用經SGS及QPS等認證的 AQUECARE 滅菌機消毒，無論用餐還是入住皆安全無慮。

台北美福將整個四月變成「兒童月」，凡於4月1日至4月30日，至館內四大菜系餐廳：潮粵坊港潮餐廳、米香台菜餐廳、晴山日本料理以及GMT義大利餐廳，點用各廳的特色兒童套餐，即可獲得美福限定的「鼠版」沛醬兔乙隻。多款異國風味的兒童套餐，每套580元+10%起，讓小朋友吃得健康又能夠帶回令人愛不釋手的沛醬兔。

(工商 )