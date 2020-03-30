大陸爭取全球5G話語權，疫情之下加快推進5G相關的新基建以及終端設備的出貨，除5G網路中心等建設會陸續啟動，大陸也已經在年內出貨逾1,300萬支5G手機。

新浪財經報導，大陸工信部副部長辛國斌30日對當前基礎設施方針表示，將加快重點項目開工建設，跟蹤抓好重大項目實施。加快推進5G網路、數據中心等新型基礎設施建設。

辛國斌也指出，5G終端相關電子業復工復崗率良好，包括智慧手表、智慧手環等消費升級類產品以及半導體分立器件等高技術產品產量增速保持逆勢增長。截至3月26日，大陸5G手機產品類型76款，累計出貨量超過2,600萬支，其中2020年出貨量1,300多萬支。

辛國斌稱，目前，鋼鐵、電子行業復崗率均超過90％，紡織、機械、輕工等在70％至90％之間。下一步，工信部將積極擴大有效需求，穩定汽車、輕紡、家電等傳統消費，培育智慧健康養老、綠色產品等消費熱點。支持發展遠程醫療、在線教育等新業態新模式。

(工商 )