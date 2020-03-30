國立交通大學教授林顯豐兼任該校生醫工程研究所所長期間，兼任氣宗股份有限公司董事共計1年又3個多月，違反公務員服務法規定，監察院今天以11比0的票數通過彈劾，將移送公務員懲戒委員會審理。

彈劾案文指出，公務員不得經營商業，公務員服務法第13條第1項定有明文。該規定立法意旨是以公務員兼職即有影響公務及社會風氣之虞，不以具體發生營私舞弊結果為必要，是只要公務員違反公務員服務法第13條第1項規定，應認有懲戒的必要，且足認其因此致嚴重損害政府信譽，而應受懲戒。

提案監委楊美鈴、蔡培村表示，林顯豐雖稱其擔任的角色只是執行產學合作計畫，從未參與商業行為也並未支薪，又檢具國立交通大學、林顯豐及氣宗公司於2017年11月10日簽訂的「國立交通大學建教合作合約書」，用以證明國立交通大學知悉此建教合作案。然查，林顯豐兼任氣宗公司董事，查無該校相關推薦或指派文件資料，且無事先以書面報經核准紀錄，並不符合「科學技術基本法」第17條第4項及「從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法」第4條第1項第2款相關規定。

楊美鈴、蔡培村調查發現，該建教合作合約書係於2017年11月10日簽訂，但林顯豐自2017年9月7日氣宗公司設立之日起即兼任董事。其應於本件合約書簽訂後，再以書面報經學校核准兼任氣宗公司董事。其未經學校核准，即兼任氣宗公司董事，顯非適法。

楊美鈴、蔡培村指出，不得謂不知法律而免除其違法之責。況且林顯豐兼任國立交通大學生醫工程研究所所長期間，該校除於2013年9月3日新進教師研習宣導外，並有宣導公務員服務法第13條共5次。

楊美鈴等人表示，林顯豐自2017年9月7日起即兼任董事，2017年11月16日卻在「國立交通大學產學合作利益迴避及資訊揭露聲明書」聲明：「無擔任產學合作機構之負責人、董事、監察人或經理人」，顯見其聲明不實，所辯難以自圓，違失之咎甚明。

(中時 )