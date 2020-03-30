高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，前國民黨副祕書長張雅屏建議韓粉們組一個不公開的社團，再收集高雄市政績新聞與影片，每位加入社團的韓粉一天找5位高雄的朋友，說服罷韓的人不要投票，挺韓的去投票，同時列表追蹤，如此就可化解罷韓危機。

張雅屏最近接受媒體系列專訪，其中一篇標題為「韓國瑜已廢，侯友宜或接班2024」。儘管文章內容並非否定韓國瑜，也提到新主席江啟臣任用北市議員羅智強當革實院長、前高雄市社會局長葉壽出任任組發會主委等人事布局，但他提及2022縣市長選舉中，「韓國瑜在罷免議題上已屈居下風，很有可能遭遇罷免，『大概已經廢了』。」就有自稱「韓粉」者上張雅屏的臉書回應批判，甚至要求把張「清」出國民黨。

張雅屏說，他看到媒體標題，就想大概韓粉會跳起來，果然不出所料。對韓粉而言，清黨能讓反罷免成功，他也算有貢獻；但罷免下台誰造成？若罷免案是他提的，確實該清黨；若他現在參與罷免並出錢出力，離開國民黨也不為過。

他提醒，若提出國民黨在韓國瑜市長罷免案中的態度是不激怒罷韓團體為主軸，這樣罷免案過的機會很高，而罷免案過了，韓國瑜等於廢了。以上論點要清黨，只能說這是繼續以「減法」的方式來打仗，必敗。

張雅屏說，他曾透過各方管道向韓市長建言，「輿論上低調是對的」，因為做甚麼都難佔便宜，但要啟動對戰模式。更坦白說，若真的為韓市長憂心的韓粉，是繼續這樣動輒砍抓自己人祭旗，這樣的韓粉支持者，本身就是造成罷免的原因之一。反過來看，若他被國民黨清黨，能成功的反罷免，他願意離開國民黨。

他建議，對他個人言論不滿的韓市長支持者，好好與高雄的朋友一個一個深談，有系統地做這些事情，才能解除危機。

張雅屏也說，假如他有機會操盤，如何打贏罷韓之役？如同一位媒體前輩所言，罷免案是針對特定對象，是一個人的戰爭，別人幫不上忙。但這麼多人想幫忙又幫不上忙，會得憂鬱症的。

他建議韓粉們，好好團結起來組一個不公開的社團，然後做以下的步驟：

1.收集高雄市政績新聞與影片。

2.請加入社團的韓粉每個人一天找五位高雄的朋友說服罷韓的人不要投票，挺韓的去投票。

3.將上述的人建立統計資料表。

4.依照上述清單，進行事後追蹤。

張雅屏說，依照大選期間全國韓粉動輒幾十萬人的活動能量，一個星期就可以將高雄市民掃完。

(中時 )