警員彭國書載老翁先回派出所休息，並提供餐盒進食。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

苗栗70多歲黃姓老翁日前從住家騎單車外出兜風，竟騎了3小時，不慎迷途在台中和平區雙崎部落「棉堡」附近，警方獲報後緊急到場協助，其兒子感謝警方熱心幫忙。

和平警分局表示，28日晚間7時許獲報，在和平區「棉堡」附近有民眾疑似迷路、形跡可疑，和平警分局雙崎派出所所長許棋舜、警員彭國書隨即前往了解。

警方到場後發現黃姓老翁獨自從苗栗縣苑裡鎮，騎腳踏車到雙崎部落「棉堡」附近，由於體力不支又天色昏暗，迷了路才在附近徘徊。

警員彭國書載老翁先回派出所休息，並提供餐盒進食，隨後所長許棋舜騎著老翁單車爬上陡坡，氣喘呼呼返回派出所，警方透過老翁手機與家屬聯繫，其兒子馬上前來接父親返家。

老翁兒子說，父親有高血壓及糖尿病，易因血壓上升造成暈眩，當天外出在住家附近騎單車兜風，還以為只在附近走走，怎麼會騎了3小時單車，在和平山區迷路，直到警方打電話來才發覺事態嚴重，幸好有警察熱心幫忙，才未發生意外，他非常感謝警方協助。

(中時 )