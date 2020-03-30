防治新冠肺炎，台大公衛學院30日舉行抗COVID-19第八周說明會，院長詹長權不斷提醒「社交距離」的重要性。他表示在沒有疫苗或藥物之前，維持社交距離是「進步的歐洲或是沒有資源的東南亞、非洲」都在做的事。新加坡、香港、德國、法國更將餐廳、圖書館桌椅，以及室外休憩座位間隔打X，禁止入座；扶手梯踏板間隔3個階梯噴色塊，有色塊才能站人；賣場排隊結帳也只能站在畫圈處。詹長權說，要有具體作法且有罰則，民眾才會確實執行，「也許台灣排隊買口罩也該如此。」

詹長權表示，新冠肺炎1月起延燒3個月，有些國家死亡人數驟增，有些地區壓制得不錯，最近1周英國的發展令人擔憂。台大公衛學院副院長陳秀熙上周預測1周後全球確診人數73萬，今天早上數據約72萬，這表示科學預估的可用性，也顯示這是因為全球的努力，否則也許感染和死亡個案更多。台灣第一階段斷然採行旅行禁令，爭取更多時間，讓疫情低度發生，控制在確診百人以下；下一階段希望長期以「不要破千」為目標。

詹長權表示，過去一個月以來全球各國都執行旅行禁令，這代表「圍堵」還是有用；另一方面台灣原本在做的疫情調查還是要繼續。但他也提醒，自從世界衛生組織宣布新冠肺炎為全球大流行之後，疫調的效果會愈來愈弱；一旦轉為社區流行，必須趕快增加病毒篩檢，找出帶有病毒者，才能有效、有秩序地分配醫療資源。

無法百分之百找到病毒時，全球各國也做了一件事，就是擴大社交距離，維持人際之間1公尺以上的「芬蘭式社交」，有些國家甚至到1.5或2公尺，讓疫情延燒的大都會可以減緩。詹長權呼籲，在「圍堵」和「減災」之間，還有鎮壓措施，就是強制社交距離。現在共識是新冠病毒不到6天可以傳給2.5個人，若減少人際互動75％，5天後僅會傳給0.625人，1個月後才會傳給2.5個人，所以這是不管貧富國家都在做的事情。

詹長權表示，星、港、德、法已在強制社交距離，餐廳、圖書館原來桌椅沒撤掉，但直接在間隔座位打X；扶手梯踏板、賣場結帳區也只能站在有色塊區，都有清楚規範及罰款，甚至還可能坐牢，台灣下一階段應該強力執行。

(旺報 )