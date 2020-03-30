隨著美國聯準會（FED）宣布無限量QE政策，以確保市場資金無虞，美國道瓊指數24日上漲2113.01點，創美股史上單日最大漲點，激勵全球股市強勁反彈，台股也同步上揚；富邦公司治理(股票代號：00692)ETF經理人溫芳儀表示，雖然台股出現反彈，但指數自高點修正幅度仍深，提供長期投資不錯的進場時機點，投資的選擇上，不妨優先考慮公司治理相關商品，除了長期績效大多優於大盤之外，也可藉市場力量督促被投資公司重視公司治理，促進正向循環。 溫芳儀指出，這波台股指數自高點修正至今，無論從內外部因素觀察，中長線布局更具吸引力。

就外在影響因素上，全球受到新型冠狀病毒影響，經濟動能出現下滑疑慮，台股無法置身事外，指數出現大幅修正；隨著各國政府加大對於新型冠狀病毒控制力道，以及透過財政政策入市，接下來可預期還會有更多的振興經濟方案出爐，以利經濟重回正軌。

而在內部影響因素上，溫芳儀認為，就台股產業面而言，受到中美貿易戰與新型冠狀病毒的衝擊，加速供應鏈移轉，以及5G應用的增溫，台廠持續增加資本支出，積極布局先進製程，終端需求包括5G基地台加速建置、資料中心需求及中國去美化轉單效益等。

此外，若觀察過去8年指數報酬平均與殖利率平均表現來看，臺灣公司治理100指數表現相當搶眼；根據統計，2012-2019年，臺灣公司治理100指數報酬平均13.01％，優於臺灣50指數12.97%、臺灣加權指數11.48%及臺灣高股息指數9.41%；在殖利率表現上，臺灣公司治理100指數殖利率平均4.21％，優於臺灣50指數4.11%、臺灣加權指數3.97%，僅次於臺灣高股息指數5.98%。

溫芳儀表示，隨著台股指數修正，選擇公司治理題材的ETF是現階段不錯的標的，由於近年來全世界推展公司治理蔚為風潮，台灣推展公司治理也不餘遺力，2015年證交所發布臺灣公司治理100指數，該指數篩選自集中市場中、交易量較高、公司治理評鑑排名前20%、且營收及獲利較佳的個股，選出100檔體質穩健、且重視永續經營的優質標的。富邦公司治理(00692)ETF採完全複製法追蹤臺灣公司治理100指數，建議投資人可採取逢低佈局或定期定額方式，參與此次指數修正帶來的中長線投資布局的好時機。

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