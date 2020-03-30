雇主不用與看護工同住檢疫！台灣長照主力的外籍看護工進入台灣的居家檢疫14天，造成雇主14天的照護人力空窗期，衛福部「掛保證」相關的人力空窗期將由現有的居家服務系統支援，公文最慢明（31）日核出。

立委劉建國今（30）日在立院衛環委員會質詢衛福部表示，台灣在3月19日起限制外國人入台，想要入台者一律居家檢疫14天，目前台灣長照的照護主力是外籍看護工，一回來就被集中檢疫，這14天的人力空窗期，到底因應措施為何？

衛福部次長薛瑞元答詢表示，有關外籍移工回來居家檢疫14天，本來由仲介公司處理，不過，現在勞動部已經介入後，入台者都要到集中場所檢疫，因為私人處理不見得是1人1室。

劉建國抱怨以前詢問勞動部這個問題，勞動部說要問疫情指揮中心，去問指揮中心時，指揮中心說要找勞動部，其實指揮中心應有個對口，以避免包括之前口罩問題一樣的混亂。

劉建國說，以前沒有單位處理看護工問題，讓這些看護工一起與雇主住在同一家庭內，因而出現到底是誰照顧誰、是誰出去幫誰買東西的難題，早在3月19日宣布擴大居家檢疫時，應要有相關配套出來。

薛瑞元解釋，看護工14天空窗期的照服人力需求，將會由居家服務的系統提供支援，公文已經在簽核中，未來打1966即可提供照服人力。薛次長「掛保證」表示，這件公文明天即可核出。

(中時 )