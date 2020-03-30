高力國際資深執行董事楊慧明指出，辦公室租賃需求年初雖延續去年穩定去化，但此波新冠肺炎疫情來勢洶洶，已有部分承租戶暫緩擴編、增租與搬遷計畫，市場仍以洽談續約為主，她預期第二季租賃活動將趨緩，淨去化量將下降。另外，本季新釋出的新星興業仁愛大樓已洽談全棟承租對象，預期至年底還有遠雄大巨蛋、中壽台北學院等新增供給釋出，合計逾3.5萬坪。不過，楊慧明認為即便預計年底前有這3.5萬坪的新增供給，多數為企業自用空間，因此，最終實際釋出的新增供給空間仍相當有限。

2020年首季台北市辦公室租賃市場已飄出承租戶提出「降租」的聲音，預期在疫情影響下，2020年租金上漲力道偏弱，平均租金應維持2019年水準。此外，高力國際也注意到，去年大舉擴點的彈性辦公空間業者，今年也因為部分企業為因應疫情而採分流或異地辦公，順勢推升共享辦公室與商務中心等兩類需求。

頂級與A級辦公室仍為主要需求，本季空置率分別下降0.51個百分點與0.48個百分點；其中頂級辦公室的空置率本季連3%都不到，僅約2.69%，相較去年同期空置率約7.02%，僅花1年時間空置率便下降4.33個百分點。至於，各級辦公室商圈空置率表現，有4個商圈空置率低於平均值，其中包括信義商圈，本季空置率再下降0.33個百分點，整體空置率僅約2.25%。

楊慧明認為，首季辦公室租金雖仍呈現強勢上漲，且等級越高的辦公樓，租金漲勢越明顯，頂級大樓租金每月每坪平均成交租金已漲至3,231元，高出整體平均值68.7%。但她也觀察到，受到疫情衝擊，已有承租戶出現降租聲浪，預期2020年整體租金上漲力道偏弱，租金應與2019年水準相當。

空置率方面，仍延續過去兩年穩定走降趨勢，首季甚至不到4%，再創歷史新低紀錄，即便目前雖有疫情打亂承租戶步調，但因整體辦公室新增供給有限，後續對於空置率衝擊相對較小，預期年底空置率將可望維持與去年相同水準。

(時報資訊)