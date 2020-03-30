新台幣匯價11點過後出現由貶轉升，台股跌幅也逐漸縮小。美國眾議院上週五通過2.2兆美元刺激方案，總統川普已簽署立法，將發放現金給美國人民、援助航空業等受災產業並支持小企業抵抗疫情。消息公布後，美元指數跌落100及99整數關卡，因該方案緩解了貨幣市場對美元的避險需求，美元下跌有望帶動非美貨幣上漲。

除新台幣匯價外，早盤日圓指數也回升到107.33，升幅0.4%。

美國總統川普日前表示與中國領導人習近平就疫情進行討論，兩國正就抗擊疫情展開密切合作。中國媒體則指出，習近平在與川普的電話中表示，中美關係正處於關鍵時刻，並希望美方為改善關係做出實質性行動，雙方應團結一起對抗疫情。中國國家統計局公布數據，今年1至2月份，中國全國規模以上工業企業實現利潤總額為4107億元人民幣，年減幅度達38.3%，劣於預期，為2010年來的最低點。其中汽車，電氣設備，化學和電子行業的利潤下降幅度最大。

(時報資訊)