最近由於冠狀病毒疫情帶來意外的氣候副作用而引發熱議，從美國NASA與歐洲太空總署最新的衛星影像顯示，在疫情大流行國家的二氧化碳及二氧化氮含量逐漸下降，許多旅遊熱點因為人煙稀少而使得空氣變得乾淨。然而，對於綠色能源產業來說，全球疫情所造成的供應鏈斷鏈還有石油價格不斷下降不啻是警訊，在像美國這樣的主要太陽能市場中，元件供應延誤與停工的壓力無疑是雪上加霜，並引起大規模裁員的傳聞。

國際能源署（IEA）也呼籲各國，不要受到冠狀病毒疫情 與化石燃料跌價影響而錯過了這個能源轉型的歷史性時機。IEA相信，藉由抵抗疫情大流行這個機會，可以思考如何積極推動再生能源的發展，並重新考慮對化石燃料的補貼。IEA認為，當前的油價下跌或許會阻礙能源轉型政策的推動，畢竟廉價的石油會降低發展綠能的動機，但反過來說，或許也是逐步取消4,000億美元的全球化石燃料補貼的好時機。

光電協進會表示，根據IEA統計，政府推動了全球能源投資的70％。應該利用這種動能繼續支持綠色能源（太陽能、風能）與新興的能源（氫、碳捕集與封存），國家為私人企業投資提供擔保將有所幫助。對於綠色能源產業來說，整個供應鏈已經感受到了影響，這是因為中國是最初的病毒熱點，同時也是太陽能、風能，以及儲存元件的全球重鎮。

從最近的外電報導來看，太陽能產業的情況好壞參半。雖然中國的太陽能製造商曾表示不認為病毒的影響會延續到下半年，但是印度、韓國，以及其他國家的供應鏈延誤也是不爭的事實。 德國與荷蘭、英國和其他歐洲國家一樣不能倖免，德國太陽能機構BSW敦促聯邦政府延長補助，對於德國太陽能產業來說，政府的補助是過去產業成功的重要因素，也刺激了許多企業的投資，此時正是政府努力扶植綠色能源的時機，該公司預計在2030年將累計裝機容量從50GW增至98GW。正如 IEA 本身指出的那樣， 隨著疫情不斷升溫，石油巨頭的綠色能源承諾也將受到考驗。畢竟油價下跌如果 繼續吃掉利潤，企業對能源轉型的重視程度就會減弱。

(工商 )