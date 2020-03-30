大陸2020年首個上市的期貨品種液化石油氣（LPG）30日在大連商品交易所掛牌上市，上市半小時成交就達到30萬手。大陸證監會也表示，商品將為中國能源行業提供有效的風險管理工具，是以煤油氣為代表的國內能源期貨市場體系建設的重大進展。

新浪財經報導，LPG期貨掛牌上市前25分鐘，市場就成交29635手，交易額達到人民幣（下同）14.04億元，沉澱資金6,845萬元。其中交易最活躍的主力合約PG2011開盤價每噸2,600元，成交24,715手，成交額11.65億元，沈澱資金5,159萬元。

證監會副主席方星海指出，LPG期權合約也將在3月31日上線交易，液化石油氣是今年上市的第一個期貨品種，在大陸堅持疫情防控、奮力推進復工復產的重要時期推出，意義十分特殊。上市液化石油氣期貨和期權是期貨市場踐行綠色發展理念、促進能源價格形成機制完善的重要舉措，是以煤油氣為代表的國內能源期貨市場體系建設的重大進展，也是期貨品種上市機制的新嘗試。

方星海表示，在疫情特殊時期，期貨市場創設了「口罩期權」、「消毒液期權」等創新形式，體現了期貨市場擔當和責任。下一步，會不斷創新工具，增加市場供給，提高市場運行品質，擴大對外開放，為企業和投資者提供更加豐富的風險管理工具，精準解決企業經營面臨的難題，更好地服務經濟高品質發展。

(工商 )