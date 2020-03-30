因應國外疫情持續延燒，消費大眾開始轉向國內旅遊，鑑於「自駕出遊」漸成趨勢，易飛網趁勢推出「安心自駕遊」方案，租車就送飯店住宿一晚，二人成行每人只要1,750起，全台多點取車，還能任選多間飯店住宿，CP值超高，不到5折價錢就可安心出遊。

易飛網舉以全國連鎖的福泰商務飯店為例，入住一晚平均價格為1,950，易飛網推出的「安心自駕遊」方案，租車只要1,750起，還送一晚住宿，任選全台飯店入住，等於租車即送住宿，比單訂住宿還要更優惠，且民眾可於全台多點取車，台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東，再自行搭配要入住的飯店，即可開始單城深度之旅或是環島遊。

此時阿里山盛開的櫻花完全不輸日本、而擁有「小瑞士」別稱的花蓮六十石山遼闊的景緻讓人彷彿置身於瑞士。近來的網紅爆棚勝地烏嘎彥竹林，跟京都嵐山的竹林美景更有99%的相似度。不過這些地點大眾運輸大多不易到達，此時選擇自駕遊前往，不僅安排行程更為自由，也能輕鬆避開人潮，實為防疫時期安心出遊的首選。易飛網也貼心考量到不想長途駕車的民眾，即日起購買高鐵假期加購租車只要999元起，超值下殺優惠只要平時的8折不到。

中央流行疫情指揮中心日前於記者會上說明，國內旅遊算是安全，只要更加注意社交距離、供餐禮儀，個人與環境衛生等3點即可。目前台灣離島以及後花園花東，都沒有確診個案，國人可以安心前往遊玩。易飛網因應防疫推出多元國旅商品，也祭出超殺優惠，就是希望能活絡國旅市場，並鼓勵國人多多出門散心，抗疫時期擁有健康的身心也是相當重要。

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