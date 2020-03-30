台南市政府提醒飛友遵守公告的飛航管制範圍安全飛行。（洪榮志攝）

台南市公告首波禁限航區，希望飛友能安全地飛、安全地玩。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

民用航空法遙控無人機專章31日上路，台南市政府30日以負面表列的方式，代公告中央機關所轄的軍事範圍、高鐵、台鐵、高快速公路、重要保育區、檢調監所機敏設施及水電油等重要設施等64處，列為首波公告禁限航區，其餘原則開放飛行。至於地方政府所轄的機關、學校禁航區，最快將於3個月內公告。

市府交通局長王銘德表示，配合民航法遙控無人機專章施行，市府已於26日完成代中央公告禁限航區，全市除民航局原本公告的機場飛航管制範圍外，其餘中央機關提報的管制場域，包含：軍事設施、法院、監所、文史館、自然保育區、油電水等民生設施等共計64處，請飛友切勿闖入禁區以免觸法，法人則可透過線上申請解除禁飛管制措施。

交通局強調，在中央及地方政府公告的飛航管制範圍內，如經查獲違規飛航活動者，違者依情節輕重，依法可裁處3至150萬元罰鍰外，如因故造成飛空事故，恐衍生相關民事、刑事責任。儘管法規上路初期將先以勸導、驅離代替處罰，但仍請民眾進行飛航活動時，務必事先確認是否身處飛航管制區，相關資訊可上民航局或台南市政府交通局網頁查詢。

(中時 )