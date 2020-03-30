「精銳Garden One」將打造1400坪森林花園，生活環境就能接觸大自然，享受森林芬多精。（示意圖精銳建設提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情升溫，全球上緊發條，台灣防疫也成全民運動，民眾不出國，減少群聚活動宅在家，在家除了守著電視、滑手機，綠美宅建商精銳建設在台中市精華區打造多座「森林宅」，社區宛如祕境景點，住戶在家像在國外度假勝地，曬曬太陽，享受森林芬多精，防疫也能顧健康。

精銳建設從日常環境營造生活美學，在低密度的單元二重劃區將「豪宅」帶入「綠美宅」的新領域，推出「旅建築」掀起度假宅風潮，建案中包括花千樹、花語樹、花映樹、精銳雲、精銳博等結合自然景觀作品，成為單元二的新亮點。

精銳建設推出新案「精銳Garden One」，加碼發揮低密度、大基地的優勢，將湖光森色、私家樹島、玻璃花房等景觀特點融入庭園造景，建築物每一戶大陽台垂直綠化與1400坪的水平景觀綠化，交織成720度立體森林；住戶在家就能感受芬多精森林浴，坐擁單元二公益商圈，自然綠意與生活緊密結合，在家就能享有度假氛圍。

住在都會區，想走向大自然，常要經一番舟車勞頓的旅程，精銳建設興建綠意盎然的住宅，樹木、植物散發的「芬多精」不必遠求，住家的庭園就有。

木荷景觀設計總監孫培強說，他服務過眾多台北信義區、大安區等一級都會地段的高端豪宅庭園景觀，越是高度都市化的地區，對自然景觀的渴求越強烈，相對地所需付出的成本與條件更加不易取得。

精銳建設去年完工，已完銷的「精銳博」建案，社區留設2000坪土地作為森林祕境庭園，前庭、後院疏落有致，沿途經過巨石流瀑、圓石步道、藝術鳥屋、童趣地景雕塑、靜謐花園、戶外泳池等，穿梭於樹叢花間的空中步道，2000坪美景從高處俯視一覽無遺，還能有引景入室的附加價值，居住在大自然環境中，以綠化潮流打造宜居城市。

(中時 )