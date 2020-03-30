人稱「蝦叔」香港資深男星關海山，從粵劇名伶轉當演員，曾參與3百多部電影電視演出，風光時他被封黃金配角，連劉德華、梁朝偉、吳孟達都受他提攜，關海山經歷 4段婚姻，2006年逝世屍骨未寒時，就掀起4妻爭產大戰。

黃金配角關海山 粵劇背景眼神都入戲

只要看過港劇，就一定見過蝦叔！關海山於1924年出生，從小向父親學藝，是文武全才的粵劇小生，最擅長飾演英俊小生和達官貴人，粵劇也成為關海山演藝生涯的起點，他在1950年代起陸續參與電影、電視劇演出，儘管多半演配角，但他的精湛演技和詮釋角色的功力，讓外界印象深刻，開啟他演藝生涯的黃金歲月，所有看過港劇的人，一定都看過關海山。

外界認為關海山是戲路縱橫的性格演員，演得了董事長、醫生、律師、富豪，詮釋街邊攤販的角色都難不倒他，演藝作品橫跨大小銀幕，經典劇集《親情》、《誓不低頭》或是電影《A計劃》、《辣手神探》、《男與女》等，都可以看到關海山身影，雖然他多飾演配角，不過戲路內斂，連簡單一個眼神就都是戲，演技可說出神入化，更被香港演藝界風光封為黃金配角。

關海山（左2）在1992年與曾志偉、徐克、葉童等人，一同出席的11屆香港電影金像獎。（圖／本報系資料照片）

戲精關海山作品叫好又叫座，1992年以電影《五億探長雷洛傳》獲得金馬獎和香港電影金像獎最佳男配角獎，1992年的賀歲電影《家有囍事》飾演搞笑老爺爺，創下4千9百萬票房佳績。

關海山縱橫影壇50年，演藝圈地位甚高的他，對提攜後輩不遺餘力，不少著名演員劉德華、梁朝偉、吳孟達、吳君如等人都對他相當尊敬，關海山對香港演藝圈發展有卓越貢獻，2001年也獲得萬千光輝演藝大獎，肯定他在香港演藝界的無私奉獻。

生前娶4妻 死後卻奪產爆家醜

關海山戲路百變、演藝作品橫跨大小螢幕，他的感情生活也多采多姿，關海山一生有4段婚姻，前3段都沒有註冊，育有3子2女，其中以楚留香中的「無花和尚」關聰最為人知，不過關海山在2001年因中風淡出演藝圈，2006年9月病逝，享壽81歲，但關海山還屍骨未寒，後繼者卻掀起財產大戰。

關海山的3位前任妻子和子女，因不滿第4任妻子曾娣蓉對關海山財產輕描淡寫，曾娣蓉甚至表明不想讓關海山3位前妻和子女們出席喪禮，而關海山和第三任妻子所生的女兒，還在關海山出殯儀式上大聲哭喊要爭口氣，讓關海山的後事處理變成一場家醜， 紛紛擾擾令人不勝唏噓。

(中時電子報)