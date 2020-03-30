觀光局內勤主管之子染疫事件，目前該主管在家隔離，而其上周行程曝光後，竟然還包含立法院，網友大驚，立院慘了！

中央流行疫情指揮中心日前公布的案269，是一名觀光局在桃園機場旅服中心工作的同仁，且傳出因曾「接待」過從菲律賓返國的某部會官員之子而確診，該兒子也確診，是案例277。

資深媒體人周玉蔻更在臉書爆料，案277男子的父親為觀光局官員，兒子從疫區回台，竟啟動機場貴賓接待，3人一起喝咖啡？耍什麼小咖大官威啊？結果，兒子變確診277，機場接待確診269，顕然這個官員兒子出了海關，沒有繼續執行防疫措施，爸爸帶兒子趴趴走，害人家確診。

綜合媒體更報導，該官員當天接機時並未請假，就翹班出門幫兒子接機，引起外界議論紛紛。對此，觀光局副局長張錫聰，還要再確認，目前資料顯示，在補請階段。

外傳該名官員上周有跟很多同仁開會一事，經綜合媒體披露，上週在交通部、觀光局裡開會，並和觀光局長官同仁有近距離接觸，其中上周五更與相關部會首長赴某立委協調會，接受某立委陳情，下午則是到交通部開會，交通部長林佳龍當時也在場，交通部也證實此事。

對此，批踢踢網友大驚表示，「這個弄到長官跟立委有染病危機會被拔嗎」、「可憐基層，還確診......有關係就沒關係唉唉」、「立院慘了」、「立委現在應該都人心惶惶吧」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)