清明暨兒童節四天連假將至，全聯福利中心30日宣布，將結合線上線下推出多項商品優惠，包括實體門市現煮咖啡「OFF COFFEE」全品項現折優惠，以及休閒零食買1送1、糖果第2件5折起等；「PX GO！全聯線上購」則推出「4在哈囉 春假不無聊」主題活動，不僅限時祭出爆殺商品，全館消費滿1,000元還可抽A5和牛，連假期間到全聯，就能一站備齊！

此外，全聯表示，為感謝最辛苦的第一線醫護人員、救護人員，全聯自3月10日起推出「力挺抗疫前線 台灣加油」活動，免費贈送10萬杯熱美式給辛勞的醫護人員、救護人員，迄今已兌換出超過8萬杯，隨著3月30日國際醫師節到來，全聯也提醒還沒兌換過的醫護人員、救護人員，趕快把握機會兌換。

針對連假優惠，全聯表示，從4月2～5日限時四天，全台超過520家設有「OFF COFFEE」的全聯門市，將推出全品項熱飲現折10元、冰飲現折5元優惠，換算下來，熱美式最低只需15元（原價25元），熱拿鐵只要25元（35元），另提醒消費者本活動特賣已為特殊優惠價，恕不與其他優惠合併使用，門市亦不提供寄杯。

此外，即日起至4月9日，到全聯購買人蔘、雞精、靈芝等補品，單筆滿588元，再送50元滿額折價券（預購除外），還有多款休閒零食買1送1起，包含「SF北海道起司條」、「華元野菜園洋蔥圈」、「巴黎貝爾香榭奶香薄餅」等。而多款糖果也有第2件5折起優惠，如「比菲多益生菌小Q果凍」、「一語堂酸扁帶軟糖」、「一百份什錦水果味QQ糖」，擄獲小朋友的心。

至於「PX GO！全聯線上購」自4月2～6日推出「4（月）在哈囉 春假不無聊」主題活動，期間全館消費滿1000元可抽「東港強A5和牛」（限使用PX Pay），且還有多項爆殺商品促銷，如「義美紅豆粉粿牛奶冰棒」、「福樂自然零紅寶石蔓越莓優酪乳」、「悅氏四季春」等。

(工商 )