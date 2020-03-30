鼓勵壽險業逢低加碼台股，金管會5、6月將祭新方案。金管會主委顧立雄30日表示，保險業淨值比的監理指標，仍是會如期在4月1日上路，雖然這波全球股市回檔，壽險「現在是蠻緊張的」，即對淨值會有影響，不過淨值比會連看二期，因為去年底所有公司淨值比都在3％以上，所以真正影響的第一期是今年1到6月，還有下半年可看。

顧立雄表示，對於壽險業資本適足率計算在5、6月會有整套方案出爐，會觀察近期的情況，祭出較合理且合乎國際監理準則的方案。但顧立雄表示，台股回檔所有資本適足率（RBC）係數已從去年底的27％降到14％多，壽險業若有現金部位，沒有說不能進場。即暗示可能不會同意壽險業建議股票虧損只認20％的方案，但相關計算標準可以再調整。

今年4月1日保險業資本適足的新指標，即淨值比將上路，以2019年12月底為第一期，若連續二個半年淨值比低於3％，就有資本不足問題，低於2％就是嚴重不足，金管會就會採取措施，而這波全球資本市場下挫，是否讓部分公司淨值比低於3％或2％，恐會被採取措施，因此壽險業也建議此措標延後上路。

顧立雄30日在立法院表示，目前壽險業平均淨值比是7.2％，比起日韓保險業並不會低很多，且有些公司淨值比仍是很高，也還有進台股的本錢，同時資本市場對壽險業的影響需要再觀察，所以淨值比會在4月1日如期上路，今年上半年是第一期，還有下半年，若二期都低於3％者，才會受影響。

顧立雄也分析，壽險投資主要在債比較多，遠高於股票，且放美元部位比較高，壽險國外投資17.8兆元，90％是美元部位，美元兌與新台幣匯率也影響壽險公司資產評價，所以要看債券利率跟匯率、股票三大指標，去年12月底所有壽險公司淨值比都在3％以上，現在大家都在關注「疫情是否燒到6月」，及各國採取的貨幣寬鬆制度，是否影響壽險業經營。

金管會預計在5、6月間會祭出全套資本適足率計算方案，針對這波疫情對壽險經營的影響，進行必要的調整。

(工商 )