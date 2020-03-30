華友聯開發（1436）位於高雄左營果貿的5,302坪基地，將分3期興建1,208戶首購住宅，這項造鎮案的第二期大樓住宅「i世界2期」，30日上午動土，預定2023年第三季完工交屋，此一總共三期的造鎮案，總銷達107億元，將成為華友聯未來的營收重要來源。

華友聯董事長陸炤廷30日指出，「i世界2期」總銷約48億元，總戶數約497戶，規劃2到4房產品，主攻首購和部份首換，30日動土之後，預定2023年第三季完工交屋，並在當年底開始為華友聯貢獻營收。

陸炤廷表示，總銷33億元的「i世界」，499戶的首購產品，目前也已預售超過80％，預計2021年9月完工交屋，左營果貿第三期建案，則規劃212戶，總銷約26億元，將擇期開賣、動工興建。

他說，華友聯開發開春之後，好消息不斷，繼3月18日得標楠梓區及小港區土地之後，華友聯看好北高雄人文城心左營中心發展，持續開發在左營區5,302坪的庫存土地。

陸炤廷表示，隨著中華路平面化及台鐵地下化，「i世界2期」地段，可望無縫連結美術館區塊、以及未來的城市綠園大道，基地距漢神巨蛋商圈，不到10分鐘，加上南部唯一的左營高鐵三鐵共構，更可將全國納入一日生活圈，將成為未來的高雄住宅重鎮。

(工商 )