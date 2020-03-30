陸股30日滬深兩市開低走低，深市早盤最大跌幅一度觸及3.15％，截至午盤收盤，上證指數跌1.59％報2728.07點，深證成指跌2.81％報9825.64點。

綜觀兩市僅有醫藥、農業類股表現較強勢。農業種植概念股如金健米業漲停，農發種業、蘇墾農發漲逾8％，新賽股份漲近8％，登海種業、北大荒漲逾6％。而另一方面，科技、通訊、半導體類股跌幅較大。

(工商 )