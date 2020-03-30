陸股30日午盤 深市跌近3％ 12:012020/03/30 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股30日滬深兩市開低走低，深市早盤最大跌幅一度觸及3.15％，截至午盤收盤，上證指數跌1.59％報2728.07點，深證成指跌2.81％報9825.64點。 綜觀兩市僅有醫藥、農業類股表現較強勢。農業種植概念股如金健米業漲停，農發種業、蘇墾農發漲逾8％，新賽股份漲近8％，登海種業、北大荒漲逾6％。而另一方面，科技、通訊、半導體類股跌幅較大。 (工商 ) #陸股 #午盤 #農業 #農發 #種業 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿戰未歇 美對部分陸貨加稅25％ 04:092020/03/26 焦點新聞 基金逆向加碼 A股信心回籠 04:102020/03/26 投資理財 國土計畫的漫長等待 08:182020/03/26 藝文副刊 陸股26日開低走高 滬指小跌0.18％ 12:142020/03/26 財經 《盤後解析》雙王硬衝，台股收漲91點 14:492020/03/26 財經 陸股Q1狂 全球IPO雙冠王 01:152020/03/27 全球財經 陸股三大指數高開 積體電路板塊活躍 12:262020/03/27 兩岸 農業保險法草案 今立法院審議 04:102020/03/30 投資理財 放眼中長期 卡位陸股基金 04:102020/03/30 投資理財 估值偏低＋政策作多 A股後市不看淡 04:102020/03/30 投資理財 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 - 工商 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 一買就暴虧！他押10張台積電284元 專家驚曝1句話 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。