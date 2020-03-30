台北市松山區的延壽國宅I區推動都更案今開拆。（北市府提供／譚宇哲台北傳真）

台北市松山區的延壽國宅I區推動都更案8年多，原仍有3戶不同意戶，本月初住戶協調成功、同意拆遷，今天上午在台北市長柯文哲見證下舉行建物拆除典禮，預計興建地下4層、地上24層、總戶數290戶的鋼骨大樓，每戶約40坪、三房房型，3年內完工。

延壽國宅I區原占地1500坪，共7層樓、203戶，是全台規模最大的海砂屋，後被解除列管，持續推動都更，因有3戶未同意戶不願搬遷，導致全案前後延宕8年多。

柯文哲今天上午出席延壽國宅I區拆除典禮致詞表示，延壽國宅I區都更案實施者進場至今近9年，但住戶一直無法整合，去年8月向北市府申請代拆。

柯文哲說，北市代拆有標準流程圖，2次私調、2次公調，經過不停磋商，最後3戶不同意戶也同意，就不用由政府強拆，所以目前台北市是不會有所謂的釘子戶，按照程序走，最後還是會由公權力介入。

北市都市更新處指出，原本預計於4月15日就要執行代拆，當日的相關計畫，包括斷水、斷電、封路及挖土機機具進場等作業，均已備妥準備執行代拆，所幸在市府同仁及實施者共同努力下，終於取得最後3戶同意配合搬遷，完成都市更新整合的最後一哩路。

(中時 )