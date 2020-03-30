據兒盟今天發布的「2020台灣兒童休閒與自由遊戲現況調查報告」指出，有20.1％的孩子經常遊玩3C遊戲，而在9歲至12歲兒童更有40.4％經常遊玩3C遊戲，兒盟指出，在電子遊戲中，孩子往往是被動地接收大量影音資訊，鮮少有主動參與和發揮創造力的機會，難以帶來自由遊戲的效益。

據該調查指出，33％的兒童平日遊戲時間不到1小時，更有52.7％的9歲至12歲之間的兒童每日遊戲未達1小時；有59.8％的家長認為玩遊戲應有「教育」的效果、52.5％認為應幫孩子安排活動免得孩子無事可做，意味家長對遊戲的態度十分「功能」取向。

兒盟執秘黃韻璇指出，遊戲和玩樂是孩子成長的養分，也是兒童與生俱來的權利，但本次調查發現近半數的孩子不見得能夠在遊戲中得到樂趣，家長的態度則是關鍵。

黃韻璇也說，近期因為防疫等原因，增加許多在家內的親子活動，家長除了安排孩子的學習時間外，也可以試著許孩子有空閒的時間，並嘗試與孩子一同使用家中常見物品，發揮想力來玩或自製玩具。

兒盟將在兒童節連假期間在粉絲專責推出「親子共玩影片」，也會從下周三起推出自製玩具的直播至4月底為止。

(中時 )