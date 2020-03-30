台北市中山區北安路板信銀行上午發生搶案。令警方驚訝的是，歹徒竟然是持突擊步槍掃射犯案，但警方透過監視器畫面無法得知是持哪一型步槍，據悉搶匪至少開了4槍後搶走80萬元後，從容提著提袋逃逸，目前警方正調閱監視器追查歹徒逃逸路線。

根據警方調查，這名搶匪身穿黑色上衣，臉部戴著蒙面戴口罩，手上提著一個布袋進入板信銀行進行搶劫，因此無法得知身更進一步特徵，但現場有拾獲5.56制式子彈彈殼，證明歹徒是使用長槍犯案，但目前無法證實是哪一型槍枝，部過初步研判是突擊步槍。

(中時電子報)