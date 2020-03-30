台北市中山區北安路板信銀行上午發生搶案。令警方驚訝的是，歹徒竟然是持突擊步槍掃射犯案，但警方透過監視器畫面無法得知是持哪一型步槍，據悉搶匪至少開了4槍後搶走80萬元後，從容提著提袋逃逸，目前警方正調閱監視器追查歹徒逃逸路線。
根據警方調查，這名搶匪身穿黑色上衣，臉部戴著蒙面戴口罩，手上提著一個布袋進入板信銀行進行搶劫，因此無法得知身更進一步特徵，但現場有拾獲5.56制式子彈彈殼，證明歹徒是使用長槍犯案，但目前無法證實是哪一型槍枝，部過初步研判是突擊步槍。
(中時電子報)
台北市中山區北安路板信銀行上午發生搶案。令警方驚訝的是，歹徒竟然是持突擊步槍掃射犯案，但警方透過監視器畫面無法得知是持哪一型步槍，據悉搶匪至少開了4槍後搶走80萬元後，從容提著提袋逃逸，目前警方正調閱監視器追查歹徒逃逸路線。
根據警方調查，這名搶匪身穿黑色上衣，臉部戴著蒙面戴口罩，手上提著一個布袋進入板信銀行進行搶劫，因此無法得知身更進一步特徵，但現場有拾獲5.56制式子彈彈殼，證明歹徒是使用長槍犯案，但目前無法證實是哪一型槍枝，部過初步研判是突擊步槍。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。