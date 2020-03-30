向來很愛在社群媒體跟球迷互嗆的籃網球星杜蘭特，這次踢到鐵板了！因為美國知名歌手蕾哈娜在IG直播當中，除了戲稱杜蘭特不是確診新冠肺炎還在隔離，為何可以出現在直播？蕾哈娜更嗆杜蘭特是「賤人」，看來兩人交情確實不錯。

一開始蕾哈娜就調侃杜蘭特，「杜蘭特被允許出現在這裡嗎？我是不是應該戴上口罩？但我還是祝福杜蘭特趕緊痊癒。」杜蘭特馬上回嗆，「你不是才從歐洲回來？」蕾哈娜也回應，「你這賤人，我一直待在這糟糕國家，過去兩個月都是。」

除了跟蕾哈娜互嗆，杜蘭特也在直播中提醒大家，「這個病毒從去年12月就開始潛伏了，請大家小心！」有趣的是，先前跟杜蘭特一起跑去夜店狂歡的加拿大歌手德瑞克，試圖留言加入兩人對話當中，卻因留言洗版太快，兩人都沒回應。

杜蘭特很早就是蕾哈娜的忠實粉絲，回顧2012年杜蘭特還曾發推希望有人聯繫蕾哈娜，讓蕾哈娜能跟他說聲生日快樂，可惜蕾哈娜是湖人球星「小皇帝」詹姆斯的鐵粉，但從這次IG直播對話當中可以看出，杜蘭特現在跟蕾哈娜交情很好。

(中時 )