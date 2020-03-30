弘道老人福基金會表示，配合防疫，目前全台10個據點皆暫停服務，但關懷的弱勢獨老與輪椅長輩不因此停擺。（弘道老人福利基金會提供／林良齊台北傳真）

63歲的黃阿公在受傷前最喜歡外出遊玩，但因為幾年前的車禍造成的創傷性腦部損傷，行動及反應變得比較不靈活，需要仰賴輪椅行走的黃阿公也因此失去了外出的機會，樂觀外向的黃阿公，情緒也越來越低落。

在公部門的協助下，黃阿公申請弘道老人福利基金會的居家服務，才讓生活維持著較好的品質與環境。在服務的過程中，弘道社工發現黃阿公心中仍然渴望著走出家門，也因此在今年過年前，弘道帶著他參加圍爐餐會活動，雖然只是一個小小的餐會，也成了他難忘的回憶。

弘道老人福基金會表示，配合防疫，目前全台10個據點皆暫停服務，但關懷的弱勢獨老與輪椅長輩不因此停擺，弘道社工與志工，為了減少接觸提升傳染的危機，也增加了電話問安的頻率，除了關心近況與需求外，更加強宣導勤洗手及戴口罩等資訊，提升自我保護的觀念，也期待疫情過後，能回歸正常的服務，讓長年宅在家的失能長輩能持續走出家門與不與社會脫軌。

弘道老人福利基金會「用愛挺弱勢獨老與輪椅長輩走出門」愛心百元捐募集計畫，愛心捐款專線：02-23221735，或線上捐款：捐款連結https：／／ppt.cc／fSxfyx。

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