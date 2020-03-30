台中市農會30日特別捐贈愛心所得10萬元給私立惠明盲校。（陳淑娥攝）

台中市農會對公益不遺餘力，去年底由台中市農業局輔導協助辦理研發新品「慢釀造有機醬油／醬油膏」上市預購有愛發布會，共計賣出1000組， 30日特別捐贈愛心所得10萬元給私立惠明盲校。

台中市農會總幹事林育葦指出，農會長期低調關懷惠明盲校，今年受新冠肺炎疫情影響，學校經費吃緊，由於農會新品「慢釀造有機醬油／醬油膏」進行義賣，預購特價399元，農會即捐贈100元給學校，目前共賣出1000組，共計10萬元愛心所得，盼藉由捐贈活動，讓社會上有能力者能拋磚引玉，協助學校渡過此次困境。

校長陳志福表示，受經濟不景氣及新冠肺炎影響，認養人暫時終止以及孩子演出減少，學校經費籌募陷入困境，很感謝農會義舉。

農業局副局長蔡勇勝表示，農業生產與社會關懷做連結，是非常好的活動，尤其弱勢孩子更是需要幫助，希望社會大眾能伸出援手。

台中市農會指出，惠明盲校是國內28所特殊教育學校中唯一私立特殊教育學校，服務全國視覺多重障礙學生，目前全校院有124位5到22歲的視障和視多重障礙的孩子，其中有119位是重度和極重度障礙者，這些原是被認為不需要接受教育的族群，在惠明他們可以接受生活自理的教導和基本的認知，採個別化教學並施以適性之教育與訓練，不單是幫助他們學習獨立生活技能，也是協助減輕家庭日後照顧的負擔。

台中市農會表示，農會推出慢釀造有機醬油／醬油膏，原料來自與農民契約生產之國產大豆，遵照有機認證流程，於大豆生產栽培及醬油後製加工釀造，皆經過嚴厲的有機認證流程，無農藥殘留、有效管控生產過程不傷害環境、產品安全健康。無添加任何化學成分，百分之百純天然慢釀造以呈現最單純的純淨醬香。

(中時 )