內政部長徐國勇以警政署長陳家欽涉嫌偽造文書將陳函送台北地檢署，檢方又以內政部函送程序不完備為由退回原機關再行詳查，不過此舉也引發外界懷疑民進黨開始派系內鬥。對此，法務部長蔡清祥今被媒體及國民黨立委追問此事，皆表示不介入個案，民進黨立委鄭運鵬特別讚許蔡清祥，「你就抓這分寸，不能講就不能講。」

國民黨立委鄭麗文今天在立院司法法制委員會質詢蔡清祥，北檢為何退回內政部函送的案子？蔡清祥解釋，退回是媒體報導，北檢不會向法務部報告個案，而現在案子在北檢手中，該怎麼處理就怎麼處理，檢察官因告訴、告發、自首或其他情事知有犯罪嫌疑者，本來就可以依法偵辦。

蔡清祥強調，法務部不介入個案，政風單位有其執掌，他自己事先不知道他們在調查。而政風單位主管上級單位是廉政署，法務部不處理個案問題，「我也是看報導才知道。」

緊接在鄭麗文之後質詢的鄭運鵬則批評鄭麗文，法務部跟司法院最難回答的就是個案問題，鄭麗文問的就是個案問題，通常在立法院追個案的，都是政治問題或是想把它變政治問題，「你就抓這分寸，不能講就不能講，政治問題就是政黨之間要解決，這個問題就是內政部長跟警政署長要解決。」

鄭運鵬也透露，他聽說內政部之所以考量沒往上報，是避免變成馬王政爭，在未偵結狀態就去報告，所以蘇才是事後得知。亂源有時候是在媒體，有時候是在立法院，非要問個誰有問題、誰沒問題，恐怕不會有答案。

蔡清祥也強調，很多訊息大家都是看媒體的報導，沒接觸到案件的資料，沒有了解事實內容，以為媒體報導是這樣，其實很多跟事實不符。

(中時 )