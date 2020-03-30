家住太平區的1位4歲陳姓小男童，日前傍晚趁媽媽外出買晚餐時，獨自一人偷溜外出，因天色昏暗街道難辨別，結果走失在百公尺外的大馬路旁，路旁熱心民眾發現報警，新平派出所員警獲報到場，當時小男童正嚎啕大哭，鄭姓女警耐心安撫其情緒，男童又稱肚子好餓，員警先行帶返派出所，提供麵包及飲料供果腹，最後再返回發現地附近探詢，順利找到男童家屬，成功助其返家。

太平警分局新平派出所警員鄭彩妙、吳嘉樺日前晚上6點多許執行巡邏勤務，獲報宜昌路附近有1位年約4歲的小男童走失。兩人立刻前往瞭解，原來是小男童迷路了，男童年紀尚小，無法說明自己的姓名及住處，只是不斷的大哭要找媽媽，鄭姓女警見狀耐心安撫，稍待情緒回穩時，小男童向女警表示，「阿姨我肚子好餓唷！」女警貼心的到附近超商購買可愛造型麵包及飲料，讓小男童暫時充飢，之後再行前往發現地挨家挨戶的詢問，最後順利找到剛買完晚餐的母親，並到派出所領回其子，順利助返家。

男童母親看到兒子平安無事，非常感謝警方，並稱想說外出買個晚餐一下，他也在房間自己玩玩具，應該不會有事的，不知道他會自行外出因而迷路，有了這次經驗真是嚇死了，下次一定會多注意的。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有年幼孩童，應多留意動態，切勿脫離視線，避免發生憾事。

(中時 )