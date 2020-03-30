2020年勞動節有三天連假，台灣高鐵（2633）表示，將於4月30日（四）至5月4日（一）計5天疏運期間，加開60班次列車（南下35班、北上25班），總計提供769班次的旅運服務。

為降低旅客感染風險，4月30日（四）至5月3日（日）所有車次實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用；5月4日（一）則維持自由座服務。敬請旅客特別留意、提早訂位購票，並依照票面所載之車次及車廂座位搭乘。

勞動節疏運期間，台灣高鐵車票自4月3日（五）凌晨零時起開放預售，旅客可透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購勞動節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵提醒，5月4日將維持自由座服務，勞動節疏運期間仍將提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「高鐵會員TGo月月GO有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

(工商 )