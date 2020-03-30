新型冠狀病毒疫情蔓延，新增確診和疑似病例人數快速上升，全球已超過53萬人確診，且歐美各國感染全面擴散，影響所及從供應端的世界工廠中國，擴散到需求端的歐美市場。富邦證券表示，全球股市受到衝擊擴大，目前疫情尚未見到高峰，現階段可留意宅經濟及防疫概念股，適時增加固定收益商品或黃金等避險型投資標的。

雖然目前中國新冠病毒疫情初步見到改善，但全球出現病例的國家擴增至約199國，其中美國、義大利及西班牙確診人數快速攀升，WHO表示全球的每日確診感染病例超過中國，為自疫情爆發以來首見。而紐約因感染人數大增，美國累計確診新冠肺炎病例超過中國，成為全球感染人數最多的國家，超過包括中國和義大利在內的其他任何國家，雖然近期因為全球央行大撒錢，股市出現反彈，但在疫情未結束前，投資人仍需於此時反彈時調整投資組合，做好資產配置。

富邦證券表示，隨著疫情惡化，工廠被迫停工及民眾消費意願降低，已有越來越多家美國企業發布警告，疫情恐將衝擊獲利，也很難預測將來獲利。近來提出預警的企業包括聯合航空控股、萬事達卡、可口可樂、蘋果以及微軟等。一旦疫情持續擴大，可能引發上游缺料、生產缺工、下游無法出貨等供應鏈斷鏈危機。

而FactSet訪調華爾街分析師，數據也顯示對標普500指數成分企業今年第一季獲利年成長率的預測，已下修至0.7%，遠低於去年底預估的4.4%。

本次疫情影響已造成股市陷入熊市，雖然近期股還出現反彈，但後續走勢仍需觀察疫情發展、油價續跌下對市場的影響、及金融機構對相關產業的風險暴顯程度、是否出現企業違約、重點公司評等下調、垃圾債券基金停損，都可能成為加大市場波動和流動性緊張的因素。

富邦證券表示，相對可能因疫情而受惠的電商、物流、線上影視及遊戲類股表現大多優於美股大盤指數，呈現相對抗跌的走勢。除此之外，疫苗以及防護用品類股表現更為亮眼。其中，美國衛生部長表示，美國口罩缺口高達2億7千萬片，將動用國防生產法生產口罩及防護衣。

Novavax（NVAX）宣佈成功研製出針對新冠病毒肺炎的人體疫苗，已將第一批疫苗送美國國家衛生研究院開啟安全性臨床實驗。Moderna（MRNA）為首家發布冠狀病毒潛在疫苗的公司，預計將在4月份啟動人體試驗，並在7、8月份得到初步結果。WHO官員宣稱吉利德科學（GILD）的抗病毒藥瑞德西韋有跡象顯示可協助治療致命新型冠狀病毒，目前正與中國合作進行兩項試驗，預計 4 月將公布結果。

考量目前仍未見到疫情高峰，在操作上可考慮避開航空、郵輪、飯店、遊樂園等類股，而電商、物流、線上影視及遊戲類股有望延續相對抗跌的走勢，疫苗以及防護用品類股未來仍有機會隨著疫情惡化或個別公司疫苗臨床試驗消息而有所表現。不過在業績面，疫苗在一般情況下需要經過多項臨床實驗及監管程序，並花費較長時間，因此投資人不應過度期待新型疫苗能在短期對其公司營收做出貢獻。

富邦證券提醒，投資人亦應提高風險意識，適量配置投資等級固定收益商品或黃金等，以增加投資組合抗震能力，並追蹤後續病毒疫情的發展狀況，當疫情獲得控制時，亦可伺機逢低布局產業趨勢正向的績優股。

(工商 )